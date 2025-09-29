メッツに勝利後のマーリンズの?ふざけた行動?が波紋「最大の功績のように振る舞っている」メッツはポストシーズン進出がかかった２８日（日本時間２９日）のマーリンズ戦に０―４と完敗し、ワイルドカードをレッズにさらわれた。金満球団のまさかの脱落に批判が集中している中、試合後のマーリンズ選手の行動を中継した実況席が問題視している。勝利後、マーリンズ全選手がベンチ前で笑顔で記念撮影を行った。シーズン最終戦を