【新興国通貨】ドルシェケル、本日の米イスラエル首脳会談を前にシェケル買い＝イスラエルシェケル ドルシェケルは先週末の3.35台半ばから3.3256までドル売りシェケル買い。本日トランプ米大統領とネタニエフ・イスラエル首相との首脳会談を前にシェケル買い。本日はイスラエル中銀の政策金利の発表も予定されている。政策金利は現行4.50％で据え置き見込み。 USDILS3.3256