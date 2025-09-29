日本時間午後８時半にウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演する。７月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、大部分のメンバーが金利据え置きを支持するなか、ウォラーＦＲＢ理事とともに０．２５％の利下げを主張したボウマンＦＲＢ副議長は前週、９月の利下げについて「中立水準に戻すための第一歩となるはずだ」と指摘し、今後、政策金利が一段と引き下げられることを見込んでいた。ボウマン副議