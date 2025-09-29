京都競馬場の開設１００周年記念式典が９月２９日、京都市内のホテルで行われた。式典にはＪＲＡの吉田正義理事長や日本騎手クラブ会長の武豊騎手を始め、来賓の西脇隆俊京都府知事や自民党競馬推進議員連盟会長の橋本聖子参院議員、立憲民主党の泉健太衆院議員など２５０人が出席した。京都での競馬自体は１９０８年から島原競馬場などで行われていたが、１９２５年に淀に競馬場が新設され、現在の京都競馬場に至る。京都競