【新華社成都9月29日】中国四川省成都市でこのほど、10月1日の国慶節と旧暦8月15日の中秋節（今年は10月6日）を祝うために設置されたLED照明「テックツリーの森」の試験点灯が行われた。「テックツリーの森」は敷地面積約6万平方メートル、サッカー場8.4個分に相当する。高さ約40メートル、空に向かって開いた傘のような「テックツリー」43本が夜空を華やかに彩った。ライトアップ本番は10月1日から。