ABCテレビの古川昌希アナウンサーが、卒業したはずの情報番組『newsおかえり』（毎週月曜～金曜午後3時40分、ABCテレビ）の人気コーナー「なんでやねん!?」に、またまたやってきた！「ホントのホントに最後」の出演である同コーナーの特別編で、タレントの河合郁人とA.B.C-Zの塚田僚一の3人で謎解きに挑んだところ、まさかの事態に……！ 【TVer未公開映像】古川昌希アナ最後の言葉からの