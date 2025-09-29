日本テレビが国分太一さんの降板をきっかけに設置した、外部の有識者による「ガバナンス評価委員会」が最終意見書をとりまとめ、企業ガバナンス強化の提言を行いました。委員会は中間意見書で国分さんの降板をめぐる一連の対応は「適切だった」としていますが、最終意見書では新たに、今後起こりうるコンプライアンス違反に適切に対応するための企業ガバナンス強化の提言を行いました。意見書は「現代では視聴率という結果と同じく