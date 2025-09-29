昨年９月２９日に老衰のため亡くなった国民的アニメ「ドラえもん」のドラえもん役で知られる声優で俳優の大山のぶ代さん（本名・山下羨代＝やました・のぶよ）を偲ぶ会が２９日、オークラ東京で行われた。祭壇は大山さんが好んだという紫と白の花で飾られた。中央には映画「ドラえもん」のインタビューを受けた際の写真が置かれた。毒蝮三太夫と黒柳徹子が同会の発起人となった。お別れの言葉では、「ドラえもん」のしずか役