けさ、愛知県西尾市の住宅で火事があり、ここに住む70代と50代の親子とみられる2人が死亡しました。 【写真を見る】住宅火災で男女2人死亡 この家に住む70代と50代の親子と連絡取れず… 愛知・西尾市 警察によりますと、きょう午前8時すぎ、西尾市刈宿町の無職・鳥居房子さん77歳の住宅から、煙や火が出ているのを近くに住む人が見つけ消防に通報しました。 鉄骨2階建ての住宅が焼け、室内から男女2人が救助されて病院に運ばれ