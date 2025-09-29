香川県の60代の女性が、SNS型投資詐欺によって、3,200万円をだまし取られていたことがわかりました。 警察によりますと、今年5月24日、被害者の女性がTiktokを見ていたところ、経済学者の男性が投資を促している広告が表示され、広告のリンクをクリックしたところ、経済学者のLINEアカウントの登録画面が表示され、これを登録しました。その後、儲かる株の情報などのやりとりをしているLINEグループを紹介され、メンバ}