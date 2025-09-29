サッカーJ3のカマタマーレ讃岐はおととい（27日）アウェーでツエーゲン金沢と対戦。先制を許すも、後半28分、宮市のシュートのこぼれ球を岩岸が押し込み同点に追いつきます。このまま試合終了かと思われた後半43分、セットプレーから勝ち越しを許し土壇場で勝ち点を逃しています。次節は来月（10月）5日、ホームでテゲバジャーロ宮崎と対戦します。