ポプラが後場急動意し一時、前週末比１３円（７．２％）高の１９４円に上昇する場面があった。午後２時ごろ、集計中の８月中間期連結業績について、売上高が従来予想の５７億６９００万円から５９億５８００万円（前年同期比４．３％減）へ、営業利益が１億６３００万円から２億２７００万円（同１３．０％減）へ、純利益が９６００万円から１億７６００万円（同３３．３％減）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視