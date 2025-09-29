午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１７１、値下がり銘柄数は１４２２、変わらずは１７銘柄だった。業種別では３３業種中１業種のみ上昇。値上がり上位は非鉄金属。値下がりで目立つのは海運、輸送用機器、証券・商品、銀行、陸運、保険など。 出所：MINKABU PRESS