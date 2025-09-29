Snow Man渡辺翔太が、イタリア・ミラノで行われた『TOD’S（トッズ）SS26コレクションファッションショー』にスペシャルゲストとして参加。 【写真】渡辺翔太がミラノでトッズを着こなす『ZIP!』『めざましテレビ』『DayDay.』オフショット 9月29日の『ZIP!』（日本テレビ系）、『めざましテレビ』（フジテレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）でインタビューが放送され、番組公式Xでオフショットが公開された。