ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ [東証Ｐ] が9月29日後場(15:00)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比4.7％増の17.8億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の19.7％→18.8％に低下した。 株探ニュース