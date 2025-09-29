29日15時現在の日経平均株価は前週末比434.39円（-0.96％）安の4万4920.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は171、値下がりは1422、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は34.04円の押し下げでファストリ がトップ。以下、リクルート が28.36円、ＫＤＤＩ が25.73円、ＴＤＫ が18.99円、トヨタ が17.47円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト で、