卓球女子・日本代表で女子シングルス世界ランキング11位の橋本帆乃香（27）のカットが美しいと、中国のSNS上で盛り上がっている。日本屈指の「カットマン」として知られる橋本は、今年8月のWTTチャンピオンズ横浜で同1位の孫穎莎（スン・インシャー）に敗れるまで、中国選手を含め対外国選手41連勝と無類の強さを見せていた。同月のヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）では準々決勝で同2位の王曼碰（ワン・マンユー）にも