ザポリージャ原子力発電所はSNSで9月27日、9月23日から数日間連続して予備のディーゼル発電機を利用し、運転を維持していると発表しました。同発電所は現在、ディーゼル燃料の備蓄が十分で、予備の発電機の自主運転を確保できているとのことです。同発電所は目下制御可能な状態にあり、内部の各システムや使用済み燃料プール、原子炉の核燃料冷却装置は正常に稼働されています。発電所内や周辺地域の放射線レベルに異常は見られず