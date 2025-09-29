フリーアナウンサーの青木源太がMCを務める、カンテレ制作のニュース・情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50〜）が、きょう29日からフジテレビでも放送スタートした。関東では、第2部（後2：48〜3：42）を放送。【全身ショット】すっかり関西人？ 青木源太アナこの日、月曜レギュラーのハイヒール・リンゴ、コメンテーター・橋下徹氏、鈴木哲夫氏、ゆめぽてらが、大阪のスタジオから“いつも通り”生放送を展開