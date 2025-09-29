ダンス＆ボーカルグループ・Dream／E-girlsの元メンバーで、現在フリーで活動するDream Aya（38）が28日、自身のインスタグラムを更新。夫、長女（1）との家族3ショットを公開した。【写真】元E-girls・Ayaの1歳長女＆夫の“顔出し”3ショット「家族で @ambergleam_official 2026 SS展示会へ毎シーズン可愛くて今回ももれなく全部最高」とつづり、長女を抱いた夫の隣でピースポーズをした仲むつまじい家族3ショットを投稿。