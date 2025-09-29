俳優の染谷将太が２８日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。２０１５年に結婚した１１歳年上の女優・菊地凛子との夫婦関係について話した。この日は、俳優の松坂桃李と出演し、占い師のゲッターズ飯田から鑑定を受けた。飯田から「１０年ぐらい前に年上の会って、そこから影響を受けている。２０１５年？」と指摘されると、「結婚してます。年上です、妻」と菊地との結婚を挙げた。「同業ですし