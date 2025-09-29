日本テレビの定例社長会見が２９日、都内の同局で行われた。８月３０日、３１日に行われた「２４時間テレビ４８−愛は地球を救う−」のチャリティー募金について、澤桂一取締役専務執行委員は、「総額は１０月に発表させていただくことになると思う。おそらく前回の数字を超えてくるだろうと思っています」と、２４年の約１５億８９５５万円を超える見込みだと明かした。澤氏は「本当に多くの方々から募金をお預かりさせていた