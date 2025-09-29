実業家のひろゆき氏が２９日、Ｘを更新。自民党総裁選での討論会で、中高生からの質問に英語で答えてと言われたにもかかわらず日本語で答えた小泉進次郎氏、小林鷹之氏について「お二人は話せないと思われても仕方ないよね」とつぶやいた。ひろゆき氏は２７日、ネット番組において英語で質問するも、小泉氏と小林氏は日本語で返答。茂木敏充氏、林芳正氏は英語で答え、高市氏も「Ｊａｐａｎｉｓｂａｃｋ」と答えていた。