ABCテレビの人気番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜後11・17、関西ローカル）の新探偵として「バッテリィズ」のエース（30）、「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が加入することが発表された。松井は23、24年のM―1を連覇した「令和ロマン」のツッコミ担当。一方のエースは昨年のM―1準Vをキッカケに大ブレイクした「バッテリィズ」のツッコミ。個性派2人の体当たりロケに注目だ。同局は「新探偵の2名が、どのようなユニークな