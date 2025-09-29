政府は、災害時に被災地に送る支援物資の備蓄拠点を増設する方針を固めた。全国に８か所新設することを決めていたが、さらに数か所追加する。被災地からの要請を待たずに支援物資を届ける「プッシュ型支援」を迅速に行える体制の構築を進める。プッシュ型支援で避難所などに緊急輸送する物資の備蓄拠点はこれまで、立川防災合同庁舎（東京都立川市）で物資を一括して保管していた。輸送の迅速化やリスクの分散化を目的に、今年