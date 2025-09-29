ABCは29日、人気番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜後11・17）に、お笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（30）、令和ロマン・松井ケムリ（32）の2人が新探偵として加入すると発表した。現在は石田靖、間寛平、麒麟・田村裕、カンニング竹山、スリムクラブ・真栄田賢、霜降り明星・せいや、桂二葉、カベポスター・永見大吾の8人が探偵を務めているが、10月からはエースと松井の2人が加わり10人体制となる。同局は「これまで