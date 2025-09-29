前回のおかやまマラソン2024年11月 「おかやまマラソン川柳」の2025年の入選作品が下記の通り決まりました。 〈最優秀作品〉岡山・中区の橋本さやかさん（43）の作品です。 「ボランティア笑顔と感謝のハイタッチ」 〈優秀作品〉3作品「おかやまの風は頑張る君に吹く」高田のぶえさん（76）岡山・美咲町「岡山がひとつになる日マラソンで」小倉敏恵さん（65）岡山・北区「ランナーも支える人も輝