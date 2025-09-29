阿賀沢紅茶による人気コミックが原作のアニメ『氷の城壁』が2026年4月からTBSほかにて放送されることが決定した。ティザービジュアル＆PVが公開されたほか、監督・メインキャストも発表された。【動画】すれ違いが織りなすもどかしい青春混線ストーリー！アニメ『氷の城壁』ティザーPV人と接するのが苦手で、他人との間に壁を作ってしまう高校生・氷川小雪。幼なじみの安曇美姫以外誰ともつるまず、静かに日々を過ごしていた