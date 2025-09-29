ＡＢＣテレビは２９日、「探偵！ナイトスクープ」（金曜・後１１時１７分）の新探偵として、漫才コンビ「バッテリィズ」のエース、同「令和ロマン」の松井ケムリが新たに加わると発表した。２８日に更新された番組公式Ｘ（旧ツイッター）では「新探偵、明日公開。」として両者のシルエット画像が投稿された。エースは特徴的な襟足が決め手となり、ズバリ正解を当てるリプライが多かった。だがふくよかなシルエットだけでは特徴