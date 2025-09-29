巨人は２９日、「ファーム・リーグ参加球団規程」に基づき、ウエスタン・リーグのくふうハヤテベンチャーズ静岡に派遣していた育成３年目・田村朋輝投手の派遣を終了したと発表した。派遣後は主に先発を務めて１１試合に登板して３勝５敗、防御率４・７８だった。田村は２２年育成ドラフト２位で巨人に入団。最速１５９キロの直球が武器の右腕で、今春キャンプは２軍スタートでイースタン・リーグでは２試合に登板し１勝１敗、