アイドルグループ・日向坂46の松田好花が、9月30日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』2時間スペシャル（後9：00）に出演。大ピンチに陥った体験談を披露する。【番組カット】戸塚純貴、日向坂46の石塚瑶季らも登場松田は「中学生の時に、カナダへホームステイに行く機会があったんですけど」と空港へ。だが、そこでパスポートを忘れてきたことが判明。家族総出で緊急事態を乗り切った瞬間を振り返る。