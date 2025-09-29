【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）【映像】カーショーに「ありがとう」掲げられた“感謝の一幕”球界最強打者も、このカーブの前にはなす術がなかった。大谷翔平投手が「1番・DH」で出場した最終戦。今季での引退を表明しているカーショー投手が敵地シアトルでのマリナーズ戦に先発すると、老獪な投球で5回1/3を無失点に抑える好投を披露。特に、5回にカル・ローリーから奪った三振が大き