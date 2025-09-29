2024年に死去した、声優、俳優の大山のぶ代さんを偲ぶ会が、都内で開催されました。参列した、毒蝮三太夫さんが、大山のぶ代さんへの想い、エピソードを語りました。 【写真を見る】【 大山のぶ代さんを偲ぶ会 】毒蝮三太夫さん「女優さんとしてよりも、ドラえもんの方が超有名になっちゃったからね」大山のぶ代さんの思い出語る参列した毒蝮さんは、「一周忌ということでどのような思いでしょうか」という質問に、「はっ