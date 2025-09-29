俳優上川隆也が29日、主演舞台「忠臣蔵」（12月12日から、東京・明治座）制作発表会を都内で行い、藤原紀香、高橋克典ら共演者と意気込みを語った。元禄時代のあだ討ちを描き、時代劇の決定版として親しまれてきた忠臣蔵で、大石内蔵助役を演じる。出演依頼を受けた時を振り返り「純粋にうれしかった。誰もが演じられる役ではないということは重々承知しておりましたし、ご指名はとても光栄なものだとして受け止めました」。また「