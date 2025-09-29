関西の人気長寿番組、ABCテレビ「探偵！ナイトスクープ」（金曜午後11時17分＝関西地区）に新探偵として、バッテリィズのエース（30）、令和ロマン松井ケムリ（32）が加入する。29日、同局が発表した。探偵は石田靖、間寛平、田村裕、竹山隆範、真栄田賢、せいや、桂二葉、永見大吾に加え、10人となる。新探偵を含めた探偵10人のポスターが東京・渋谷、大阪・なんばにそれぞれ1カ所ずつ掲出された。ポスターのテーマは「AIに聞いて