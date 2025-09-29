東京・白金台の東京都庭園美術館にて、ヴァン クリーフ＆アーペルの世界を紐解く展覧会「永遠なる瞬間 ヴァン クリーフ＆アーペル ― ハイジュエリーが語るアール・デコ」が9月27日から開幕した。会期は2026年1月18日まで。photo by ©FASHION HEADLINE本展は、1925年にパリで開催された「アール・デコ博覧会」から100周年を迎えることを記念したもの。アール・デコ期の代表的な作品を中心に、約250点のハイジュエリーや時計、