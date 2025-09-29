三井住友トラストクラブは、「ダイナースグローバルマイレージ」でキャセイパシフィック航空のマイル移行ボーナスキャンペーンを8月1日から10月31日まで実施する。期間中、ダイナースクラブカードで貯めたポイントをキャセイのアジア・マイルへ移行すると、移行したマイルの20％をボーナスとして付与する。移行申請後、翌営業日から7営業日前後でマイルを反映する。申し込みはクラブ・オンラインで受け付ける。ダイナースグローバ