９月２８日のスプリンターズＳを制したウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は一夜明けた２９日、疲れた様子を見せず美浦トレセンの馬房で静養に努めた。前日１９時３０分頃に帰厩すると、与えられたカイバもきれいに完食したという。三浦皇成騎手とともに人馬初となる感動のＧ１制覇。担当の椎名厩務員は「レースは４コーナーの手応えが良かったので、もしかして…と思いながら見ていました