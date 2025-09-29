２９日のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）で、気象予報士の資格を持つ沢朋宏アナウンサーが負傷を報告した。沢アナは額に絆創膏のようなテープを貼った姿で登場。「どうしました？」と問われ、「フェンスにつっこみまして」と明かした。「公園で。うまく説明できないんで、持ってきました。事件現場です」とフェンスの写真をフリップにして紹介。「子どもと遊んでて、ポーンと物が行っちゃったんで