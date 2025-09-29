ナ・リーグ中地区のレッズは28日（日本時間29日）、レギュラーシーズン最終戦となった敵地でのブルワーズ戦に敗れたが、同率でワイルドカードの枠を争っていたメッツも敗れたため、直接対決の成績で上回り、ワイルドカード3位が確定。5年ぶりのポストシーズン（PS）進出を決めた。球団公式インスタグラムはポストシーズン進出を決め、シャンパンファイトで盛り上がる選手らを動画や写真で公開。赤いお揃いのTシャツ姿で互いに