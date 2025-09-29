米国展開について語る獺祭の桜井博志会長（共同）【ニューヨーク共同】米東部ニューヨーク州を生産拠点に2023年から現地ブランドの日本酒を展開する「獺祭」（旧旭酒造、山口県岩国市）の桜井博志会長（74）が29日までに共同通信の取材に応じ、今後も米国市場での成長に注力していく考えを示した。販路拡大は道半ばとの認識を示しつつ「米国に合わせた酒造りはしない。日本で造る獺祭と同じ品質の、売れるべきものを造っていく」