29日午前8時10分ごろ、愛知県西尾市刈宿町後畑の無職鳥居房子さん（77）方で「煙が見える」と近くの住民から119番があった。西尾署や地元消防によると、この家から男女2人が搬送され、その後病院で死亡が確認された。鳥居さんと息子（51）と連絡が取れておらず、署は身元や出火原因を調べている。署によると、鳥居さんは息子と2人暮らし。鉄骨2階建てが焼け、隣接する住宅1棟の壁もこげた。約3時間後に鎮火した。現場は、名