カフェチェーン『カフェ･ベローチェ』は10月2日より、新メニュー「焼きたてサンド 牛カルビ〜テキサスBBQ〜」「海老のトマトクリームリゾット」「王道モンブラン〜焼き栗使用〜」の3品を発売する。また、10月1日からはクッキーとグラスの入った「黒ねこハロウィンBOX」も発売する。あわせて、10月2日から10月15日には「オリジナルビーフカレー半額キャンペーン」、10月2日〜10月31日には、対象商品が最大で無料になる「スクラッチ