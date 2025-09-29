開幕から黒星を重ねたロッキーズはレギュラーシーズン最終戦となった２８日（日本時間２９日）の敵地ジャイアンツ戦に０―４で完敗。４３勝１１９敗でシーズンを終えた。ナ・リーグ西地区４位のダイヤモンドバックスに実に３７ゲーム差をつけられる最下位と歴史的な負けっぷりだった。ホワイトソックスが昨季更新したメジャーワーストの１２１敗こそ免れたが、メジャー史に別の黒歴史を刻んだ。米メディア「クラッチ・ポインツ