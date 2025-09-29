【モデルプレス＝2025/09/29】Snow Manの佐久間大介が9月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気アーティストのライブに行ったことを明かした。【写真】佐久間大介「最強装備」のライブ参戦ショット◆佐久間大介、オーイシマサヨシのライブへ9月27日・28日、さいたまスーパーアリーナにて開催されたアーティスト・オーイシマサヨシのワンマンライブ「オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ