日本テレビは29日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、お笑いコンビ「ダウンタウン」による独自のインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」に言及した。吉本興業は「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を11月1日に開始することを発表。同サービスについて「サブスクリプションに対応した独自の配信プラットフォームを新たに構築しました。ユーザーが参加できる機能も取り入れており、スマートフォン