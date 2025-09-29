歌手松山千春（69）が28日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。肺炎のため81歳で亡くなった兄弟デュオ、ビリー・バンバンの兄、菅原孝（すがわら・たかし）さんを追悼した。「俺はさ、ビリー・バンバンが大好きでさ。『さよならをするために』が発売されたのが俺が高校出てからかな。いい歌だな。ドラマ自体がいいドラマと思うんだよな、3丁目4番地。あの歌があって。1969年。白いブランコでビリーバン