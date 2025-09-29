俳優佐藤隆太（45）が29日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。子どもの運動会に参加するなど、3児の父としての生活を明かした。佐藤は同番組に17年ぶりに出演。当時は独身だったが、放送翌年に結婚し、現在は3児の父となっている。仕事がない日は家庭中心の生活だという佐藤は、運転手として子どもの習い事の送迎に奔走。「それも楽しい。（車内で）子どもとゆっくり話せる時間ができる」と顔をほころばせた