Image: SEQUENTIAL アメリカのシンセメーカー SEQUENTIAL（シーケンシャル）が、新モデル「Fourm」を発表しました。鍵盤はアフタータッチに対応Fourmは4音ポリフォニック（同時に発音できる数）のアナログシンセで、そのサウンドは名機Prophet-5直系です。Prophet-5は1970年代末から1980年代にかけてYMO、クラフトワーク、ハービー・ハンコックなど多くのプロミュージシャンが愛用してきた