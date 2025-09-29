韓国政府は9月29日から中国の団体旅行客を対象に入国時のビザ免除政策を試行し、来年6月30日まで継続します。ビザ免除政策の試行期間中、中国からの3人以上の団体旅行客は韓国にビザなしで入国でき、15日間滞在できます。済州（チェジュ）地区については従来と同様で、個人と団体旅行客はいずれもビザなしで入国でき、30日間滞在が可能です。韓国の聯合ニュースによると、韓国法務部、文化体育観光部、外交部、国務調整室は9月7日